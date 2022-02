Crisi Russia-Ucraina, Biden convinto: “Putin ha deciso, attaccherà Kiev. Alleati concordi su sanzioni economiche” 

19 Febbraio 2022 00:03

Biden convinto di un’imminente attacco della Russia in Ucraina: gli Alleati concordi su imminenti sanzioni da infliggere in caso di guerra

“Sono convinto che Vladimir Putin ha preso la decisione di invadere“. Lo afferma senza giri di parole Joe Biden, presidente USA, parlando dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti sono convinti che nei prossimi giorni la Russia attaccherà militarmente Kiev, dando inizio a un’invasione. Nelle ultime ore centinaia di migliaia di persone stanno lasciando il Donbass alla volta del più sicuro confine russo, forse il preludio all’azione militare.

“Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sintonia“, afferma Biden al termine di un colloquio avvenuto in serata con gli Alleati, concordi nell’infliggere pesanti sanzioni alla Russia in caso di azione militare: “ho parlato oggi con gli Alleati transatlantici e con i partner per discutere delle manovre militari della Russia dentro e attorno all’Ucraina. – spiega il presidente USA – Siamo d’accordo nel sostenere l’Ucraina, e nel continuare gli sforzi diplomatici, e abbiamo affermato il fatto di essere pronti a imporre costi enormi alla Russia dovesse scegliere di portare avanti il conflitto“.

Biden sottolinea inoltre le fake news in merito a una risposta armata di Kiev: si tratterebbe del pretesto per giustificare una ‘risposta’ militare da Mosca. “Abbiamo notizie di violazioni del cessate il fuoco da parte di combattenti sostenuti dai russi nel tentativo di provocare attacchi dell’Ucraina nel Donbass. – ha dichiarato Biden – Noi continuiamo a vedere sempre più disinformazione data al pubblico russo, incluso il fatto che l’Ucraina starebbe per pianificare l’avvio di un attacco nel Donbass. Non c’è nessuna prova, e sfida le basi della logica credere che gli ucraini sceglierebbero questo momento, con più di 150 mila soldati ammassati ai loro confini“.