Crisi Russia-Ucraina, l’allarme USA: “Putin ha mosso 190.000 truppe, la più grande mobilitazione dalla Seconda Guerra Mondiale”

18 Febbraio 2022 17:38

Secondo l’ambasciatore americano presso l’Osce, Michael Carpenter, la Russia avrebbe schierato 190.000 truppe al confine e dentro l’Ucraina: si tratta delle mobilitazione più grande in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale

Nessuna de-escalation. Gli Stati Uniti non credono al ritiro delle truppe annunciato dalla Russia e restano convinti dell’idea che la crisi in Ucraina possa precipitare da un momento all’altro. Le informazioni che arrivano da Michael Carpenter, ambasciatore americano presso l’Osce, non sono delle più rassicuranti: “valutiamo che la Russia abbia ammassato fra i 169mila e i 190mila uomini in e attorno all’Ucraina (ovvero al confine e dentro i territori controllati dai separatisti, ndr), rispetto ai circa 100mila del 30 gennaio. E’ la più significativa mobilitazione militare in Europa dalla Seconda guerra mondiale”, ha dichiarato Carpenter a una riunione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa, secondo quanto riporta il Guardian.

La Russia, dal canto suo, ha annunciato il ritiro delle truppe al termine delle esercitazioni militari in programma. Il ministero russo della Difesa con un comunicato pubblicato sul suo sito web parla di “personale ed equipaggiamento militare dei carristi del distretto militare occidentale trasferito verso la base permanente nella regione di Nizhny Novgorod dopo la conclusione delle previste esercitazioni“. Il ministero aggiunge che si tratta di un trasferimento “su rotaia su una distanza di circa un migliaio di chilometri” senza aggiungere indicazioni sulle località da cui i militari verrebbero ritirati. Dall’Ucraina non arrivano conferme. “Riguardo la situazione intorno ai confini dell’Ucraina, prima di tutto non confermiamo le dichiarazioni da parte russa riguardo il ritiro delle loro truppe. Non sta avvenendo. C’è un movimento di forze e mezzi“, ha detto il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, in dichiarazioni in Parlamento riportate da Ukrinform. “In secondo luogo, stiamo monitorando le unità di truppe russe – ha aggiunto – Ci sono circa 129.000 militari della componente terrestre e insieme alle componenti navale e aerea il loro numero è di circa 149.000”, ha aggiunto.