Crisi in Ucraina, la Cina: “mantenere calma e moderazione”

28 Febbraio 2022 11:44

La Cina parla di “partnership strategica” con la Russia e non di “alleanza”

Sono in corso i colloqui di pace tra Russia ed Ucraina al confine con la Bielorussia. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha chiesto a “tutte le parti di mantenere la calma e di esercitare moderazione”. L’obiettivo, ha sottolineato è “evitare una ulteriore escalation” dopo che il presidente Vladimir Putin ha messo in allerta il deterrente nucleare della Russia. La Cina parla di “partnership strategica” con la Russia e non di “alleanza” e aggiunge di prendere “seriamente in considerazione le preoccupazioni di sicurezza e le richieste legittime della Russia riguardo l’espansione della Nato”.