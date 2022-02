Reggina, Cozza non le manda a dire: “squadra senza personalità. Le liti? Conoscendo Taibi, fatte cose a sua insaputa”

8 Febbraio 2022 18:08

Le parole dell’ex capitano della Reggina Francesco Cozza sull’attuale momento negativo della squadra amaranto

“Come se ne può uscire? Con la personalità, se c’è, e ora non ne vedo. E‘ una squadra senza personalità. Chi è che ha vinto un campionato di Serie B tra i calciatori? Serve gente di categoria”. Sono le parole di Francesco Cozza. Lo storico capitano della Reggina ha parlato così a Radio Antenna Febea del momento attuale della squadra dello Stretto. “Il ritiro – prosegue – c’è a chi fa bene e a chi fa male, onestamente andarci non è mai bello. Io sono sempre contrario, li ho fatti con la Reggina ma non mi sono mai piaciuti. Poi se non hanno fatto gruppo in un anno non è che lo fanno in una settimana, sempre se è quello il problema, perché ne sento dire tante. Vedere la Reggina in questa posizione di classifica fa un brutto effetto”.

Sulle possibile cause del periodo negativo: “Secondo me non è aspetto economico – dice Cozza – ma hanno dei problemi che non hanno risolto finora. C’era Aglietti a inizio anno e non aveva gli uomini giusti, hanno richiamato Toscano senza dargli la possibilità di costruire qualcosa a modo suo, ora è arrivato Roberto (Stellone, ndr) che è un bravissimo ragazzo ma non ha la bacchetta magica. Non vorrei parlare male, ma credo che la prima squadra rispecchi tutti, a partire dai primi calci. Lì non viene curato nulla, andando su le squadre sono ultime in classifica e così anche la prima squadra lotta per non retrocedere. O vanno male tutte o se va bene la prima squadra si nasconde tutto. Bisogna farsi una domanda e darsi delle risposte”.

Infine, l’ex giocatore parla anche delle indiscrezioni sulle presunte liti tra dirigenti: “Di queste liti non so, se poi ci sono state devono rimanere tra di loro e non uscire fuori. Quante volte anch’io in momenti difficili ho litigato con allenatori e compagni, ce ne sono state di botte negli spogliatoi di cui non è mai uscita fuori una virgola. Ora alla minima cosa ognuno ha il diritto di poter decidere su tutti e su tutto. Conoscendo Taibi, sul fatto del ritiro secondo me è stato fatto a sua insaputa. Non è il tipo che ti offende o fa qualcosa di male se fa un torto”.