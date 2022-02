Covid, Vezzali: “stadi presto al 100%. Djokovic? Sarà presente agli Internazionali d’Italia”

17 Febbraio 2022 11:52

La competizione di tennis è in programma dal 2 al 15 maggio prossimi

Il noto tennista Djokovic potrà giocare gli Internazionali d’Italia a Roma. Lo ha detto la sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali, in una intervista a Libero. “Il tennis – ha spiegato – è uno sport all’aperto e da noi non è previsto il green pass rafforzato. Quindi, se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi e ristoranti, ma avrà la possibilità di giocare gli Internazionali di Roma”. La competizione è in programma dal 2 al 15 maggio prossimi.

Riguardo la presenza degli spettatori negli stadi, Vezzali ha detto che “Tenuto conto del calo della curva epidemiologica, di concerto con il ministro Speranza e rispondendo alla volontà emersa dal Parlamento, si tornerà subito al 75% negli impianti all’aperto e al 60% in quelli al chiuso”. Se poi, ha spiegato ancora “continua il trend al ribasso, torneremo presto al 100%”.