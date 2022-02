Covid, vaccino Novavax: le prime consegne in Europa a partire dal 21 febbraio

9 Febbraio 2022 15:56

La Commissione Europea ha comunicato che il vaccino anti-Covid Novavax verrà distribuito in Europa a partire dal 21 febbraio 2022

La Commissione Europea ha comunicato un’importante novità in merito al vaccino anti-Covid Novavax. Il nuovo farmaco sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 21 febbraio 2022. A renderlo noto è stata la portavoce dell’esecutivo UE per la Salute, Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Il vaccino Novavax, essendo basato su una tecnologia più tradizionale rispetto a quelli attualmente in circolazione, potrebbe convincere a vaccinarsi contro il Covid molti degli scettici che diffidano dai vaccini a Rna messaggero come Pfizer e Moderna.