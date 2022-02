Covid, ufficiale: Israele dice addio al Green Pass dal 1° marzo

17 Febbraio 2022 16:35

Soltanto per entrare nelle rsa sarà necessario esibire un tampone negativo

Italia sempre più isolata nel mondo, anche Israele dirà ufficialmente addio al Green Pass dal 1° marzo. Alla fine del mese di febbraio, infatti, l’attuale sistema non sarà prorogato: lo ha annunciato questa mattina il primo ministro Naftali Bennett in una conferenza sul futuro delle restrizioni legate alla diffusione del Covid-19. “Siamo stati il ​​primo Paese ad affrontare l’ondata Omicron, quindi adesso è giunto il momento di iniziare a ridurre gradualmente le restrizioni. Per quanto mi riguarda, dobbiamo prepararci presto al periodo di totale convivenza col virus”, ha affermato il Premier nel corso del suo discorso. Sebbene l’uso del Green Pass sia già stato molto limitato nelle ultime settimane, ora sarà completamente cancellato, ad eccezione di un aspetto: la necessità di esibire un test antigenico all’ingresso delle case di cura.