Covid: trasferimento dell’attività di screening dal Palarescifina all’ex Gasometro di Messina

3 Febbraio 2022 09:56

Messina: trasferimento dell’attività di screening del Covid-19 dal Palarescifina all’ex Gasometro, nota dell’Assessore Musolino

A seguito della disposizione assunta dall’ASP Messina di dirottare a partire da oggi dal Palarescifina all’ex Gasometro l’esecuzione dei tamponi da parte delle USCA, dovuta alla necessità di esecuzione di lavori di montaggio di strutture all’interno dell’impianto sportivo, l’Assessore con delega all’Emergenza Covid e alla Polizia Municipale, esprime a nome dell’Amministrazione comunale il proprio disappunto motivando che “nonostante questa Amministrazione abbia dato sempre prova di continua disponibilità e volontà a collaborare con l’Azienda Sanitaria Provinciale Messina, constatatiamo purtroppo – precisa l’Assessore Musolino – che l’ASP continua ancora ad assumere decisioni senza un previo accordo con l’Amministrazione al fine di garantire in un momento di emergenza sanitaria, oltre che la tutela della salute pubblica, di evitare disagi alla circolazione urbana causati dall’incremento di autovetture nelle aree oggetto di effettuazione di test Covid-19”. “Purtuttavia ci siamo attivati – conclude l’Assessore – a concordare con la società Caronte&Tourist l’utilizzo di una parte del serpentone per gli imbarchi con la presenza di pattuglie della Polizia Municipale, al fine di decongestionare il traffico urbano per evitare disagi alla viabilità cittadina.