Speranza, fuoco per gli ‘mpanicati: “Omicron è terrificante, più casi negli ultimi 40 giorni che in tutta la pandemia”. Ma è tutto falso

13 Febbraio 2022 16:16

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, il pessimismo e l’allarmismo fatta persona, prosegue nella strategia del terrore, della prudenza all’infinito. Mai una parola di conforto, mai ottimista. E adesso snocciola anche “perle” assolutamente false

Mentre ormai buona parte della comunità scientifica, degli esperti e di tanti politici ha smesso di trasmettere paura, scegliendo invece di guardare al futuro con ottimismo grazie a vaccini, terapie e varianti meno pericolose, lui, Roberto Speranza, non molla. Il Ministro della Salute, il pessimismo e l’allarmismo fatta persona, prosegue nella strategia del terrore e del panico all’infinito. Mai una parola di conforto, mai ottimista. E adesso snocciola anche “perle” assolutamente false. “Grazie ai vaccini – ha detto a Mezz’ora in più su “Rai 3” – abbiamo retto davanti a questa ondata” del Covid “terrificante, con oltre 200mila contagi al giorno. Siamo arrivati a 1.700 persone in terapia intensiva, ma nei momenti peggiori eravamo arrivati a 4.000 persone. Abbiamo retto grazie a una campagna di vaccinazione straordinaria”. L’ondata di Omicron “ha provocato più casi nell’ultimo mese e mezzo che in tutta la pandemia”. “Il 91% delle persone over 12 – ha proseguito – si sono vaccinate e gli ospedali hanno evitato una pressione incredibile. La quota più grande di ospedalizzazioni è figlia di persone non vaccinate. I non vaccinati sono solo il 9% che quando va in ospedale produce la maggioranza dei casi, in modo particolare in terapia intensiva”.

Falso, dicevamo. Sia l’ondata di Covid “terrificante” (ancora termini a lui cari e che ormai spaventano ben pochi) che i casi dell’ultimo mese e mezzo. Perché, innanzitutto, a molti più casi Covid non sono seguite catastrofi vere e proprie, come soprattutto accaduto nella prima ondata. Merito dei vaccini, ma anche di alcune terapie (tra cui i monoclonali o le cure domiciliari), merito di una variante, la Omicron, più contagiosa ma meno pericolosa, che ha risolto i problemi di paesi (il Sudafrica, ad esempio) con un tasso di vaccinazione bassissimo. Lo hanno ammesso in tanti, quasi tutti, tra Europa e non, tranne il nostro Ministro. Omicron? Altro che terrificante! Secondo appunto: l’ondata di Omicron “ha provocato più casi nell’ultimo mese e mezzo che in tutta la pandemia”. A parte il fatto che ormai sono in pochi a considerare le pazze oscillazioni del numero dei contagi, per il 95% asintomatici e del tutto ininfluenti, è palese a tutti che questi siano stati condizionati dall’altissimo numero dei tamponi, che nell’ultima ondata ha superato il milione e mezzo ogni giorno. A marzo 2020, con un milione e mezzo di test, quanti ne sarebbero usciti fuori, considerando che se ne facevano meno di 10 mila al giorno?

Il messaggio lanciato da Speranza continua ad essere, oltre che fuorviante, totalmente falso e allarmista. Ha spacciato i vaccini come uno strumento in grado di evitare il contagio e, dopo i numeri attuali e l’istituzione di un Green Pass che si sta dimostrando del tutto inutile, ritratta e, non solo non ammette gli errori, ma continua nella strategia del panico all’infinito, snocciolando dati sbagliati. La popolazione non ha più fiducia in lui, in quello che dice e nei messaggi che trasmette.