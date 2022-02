Covid, Speranza: “il 31 marzo il virus non scompare con un tasto magico, ci sono le condizioni per fare altri passi che faremo”

25 Febbraio 2022 17:58

Covid, le parole del ministro della Salute Roberto Speranza

“Noi usciamo dallo stato di emergenza ma questo non significa dire che in quel giorno il virus scompare magicamente e non c’è più, non sarebbe un discorso di serietà“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo oggi a Roma alla celebrazione del Centenario della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

“Possiamo dare tante buone notizie– ha proseguito- perché siamo ottimisti, abbiamo uno scudo, però dobbiamo gestire con attenzione e gradualità. Non sarebbe serio dire che c’è un tastino che noi premiamo e che magicamente fa scomparire tutto“. Secondo il ministro, dunque, oggi “stiamo molto meglio, ci sono le condizioni per fare altri passi e faremo tutti i passi possibili e immaginabili, ma con una intelligente gradualità e con un realismo che ci mette nelle condizioni di poter gestire al meglio il tutto“, ha concluso.