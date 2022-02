Covid, Sileri corregge il tiro: “non ce l’ho con i non vaccinati, ma solo con i complottisti che mettono paura”

7 Febbraio 2022 10:20

Pierpaolo Sileri corregge il tiro delle sue dichiarazioni: il sottosegretario alla salute spiega di non avercela con i non vaccinati, ma solo con i complottisti

“Vi renderemo la vita difficile“. Con queste parole Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute del governo Draghi, aveva generato un gran polverone parlando dei non vaccinati. Il medico ha successivamente corretto il tiro, intervenendo a “24Mattino” su Radio24, spiegando di non avere nulla contro i non vaccinati, ma solo contro chi diffonde teorie del complotto che generano ansie e paura fra la popolazione: “non mi pento delle mie parole, che peraltro andrebbero ascoltate bene: non ce l’avevo con i non vaccinati ma con i no vax complottisti, che vanno in tv a illustrare le loro teorie strampalate e mettono paura a chi ha già dei dubbi, continua a non vaccinarsi e nel frattempo magari contrae il virus e rischia di finire in terapia intensiva“.