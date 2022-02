Covid, Serritella (M5S): “con il 90% dei vaccinati abolire il Green Pass”

11 Febbraio 2022 14:57

Covid: le parole del deputato M5S, Davide Serritella

“Da oggi via l’utilizzo delle mascherine all’aperto. Ma non è questo l’obiettivo principale che bisogna raggiungere. Al Senato ieri grazie ad un emendamento del MoVimento 5 Stelle per spostarsi dalle isole servirà il Green pass base e non più quello rafforzato. Certo un buon risultato ma non basta ancora. Quello che serve ora con il 90% dei vaccinati, discesa rapida della curva di contagi, milioni di cittadini guariti è arrivare all’abolizione del Green pass in qualsiasi forma a partire dal 1 aprile 2022. Già, perché con il cessare dello stato di emergenza il 31 marzo, non vi è più alcun motivo per mantenere il Green pass in vigore“. Lo scrive su Facebook il deputato M5S, Davide Serritella.

“La cosa utile che potrà rimanere, è l’utilizzo delle ffp2 all’interno dei luoghi chiusi e/o particolarmente affollati, nonché per l’utilizzo dei trasporti pubblici locali o a lunga percorrenza.Ma tutto ciò non dovrà più essere subordinato all’avere o meno il certificato verde. Bisogna tornare alla normalità come già sta avvenendo in diversi paesi di Europa e del mondo. Siamo in una nuova fase e dobbiamo permettere a tutte le attività di esercitare nel pieno delle loro funzioni e al massimo delle loro capacità“, conclude Serritella.