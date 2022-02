Covid, Salvini come Meloni: “mia figlia non è vaccinata”

9 Febbraio 2022 12:14

Il leader della Lega: “sono scelte che riguardano mamme, papà e pediatri. Non si faccia un dibattito politico”

Il mondo della politica non è coeso sul tema dei vaccini anti Covid ai bambini (nella fascia d’età 5-11 anni). Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Giorgia Meloni, che ha scelto di non vaccinare la figlia perché “il vaccino è una medicina, non una religione”, si è aggiunto anche Matteo Salvini. “Mia figlia (ha 9 anni, ndr) non è vaccinata. Sono scelte che riguardano mamme, papà e pediatri”: così il segretario della Lega spiega in una intervista radiofonica collocando la questione in una sfera familiare (e quindi anche privata) che “non deve essere oggetto di dibattito politico”. “Ad oggi, la percentuale di bimbi fra i 5 e gli 11 anni vaccinati è del 35%. Quindi la maggioranza di mamme e papà, quasi due terzi, ha fatto una scelta. Da rispettare”, ribadiscono fonti della Lega.