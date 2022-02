Covid, Salvini: “dopo il 31 marzo via ogni obbligo e divieto”

14 Febbraio 2022 13:10

Covid, la nota del segretario della Lega Matteo Salvini in diretta su Radio Rtl 102.5

“Penso e spero che con il 31 marzo e la fine dello stato di emergenza, si superino divieti, obblighi, restrizioni, green pass, super green pass“. Cosi’ il segretario della Lega, Matteo Salvini in diretta su Radio Rtl 102.5. Alla domanda se si auspicherebbe il superamento di tutti i limiti previsti, Salvini ha confermato aggiungendo: “Si’, con attenzione e cautela. Cosi’ sta facendo il resto del mondo, non capisco perche’ non si debba fare in Italia che abbiamo il 90% dei vaccinati. Non possiamo essere quelli con piu’ restrizioni“.