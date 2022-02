Covid: “ripristinato il diritto di visita dei parenti in ospedale”

10 Febbraio 2022 11:27

Covid: la nota del senatore di Italia Viva Annamaria Parente

“Finalmente si ripristina il diritto di visita dei parenti nei reparti ospedalieri. Sono molto felice per l’approvazione in commissione affari costituzionali di un emendamento che da’ la garanzia ai visitatori di un accesso minimo giornaliero per stare vicino ai loro cari ricoverati. Sappiamo quanto la presenza dei parenti sia fondamentale per la cura, troppe persone hanno sofferto in questi due anni di pandemia. Ma ora con le dovute precauzioni, il super Green pass, tamponi e mascherine riprendiamo il diritto alla visita“. Lo dice la presidente della commissione igiene e sanita’ a Palazzo Madama, la senatrice di Italia Viva Annamaria Parente.