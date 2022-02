5 Febbraio 2022 09:53

La regola vale anche per coloro che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni

Passa da dieci a cinque giorni la quarantena per le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) asintomatiche che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva al Covid-19. E’ quanto prevede una circolare pubblicata dal ministero della Salute. La cessazione della quarantena è condizionata all’esito negativo di un tampone. E’ obbligatorio inoltre indossare la mascherina Ffp2 per i 5 giorni successivi.