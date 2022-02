Covid oggi Italia, 67.152 contagi e 334 morti: bollettino 11 febbraio

11 Febbraio 2022 22:18

(Adnkronos) – Sono 67.152 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 334 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 663.786 tamponi con un tasso di positività al 10,1%. Si registrano, inoltre, 16.824 ricoverati con sintomi, -530 da ieri e 1.265 in terapia intensiva, -57 da ieri, mentre è stata superata quota 10 milioni di guariti o dimessi da inizio pandemia.

LOMBARDIA – Sono 7.099 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 11 febbraio, in Lombardia. Secondo i dati diffusi dal bollettino della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 88.923, per un indice di positività del 7,9%. I morti sono stati 60, per un totale di 37.927 dall’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 2.161 (-111) e quelli in terapia intensiva 174 (-8). In provincia di Milano i nuovi casi sono 2.196, di cui 849 a Milano città, a Bergamo 620, a Brescia 992, a Como 472, a Cremona 238, a Lecco 181, a Lodi 118, a Mantova 374, a Monza e Brianza 551, a Pavia 410, a Sondrio 117 e a Varese 575.

PIEMONTE – Sono 3.891 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 febbraio in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 22 morti. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i nuovi casi, di cui 3.029 individuati dopo test antigenico, sono pari al 6,9% di 56.001 tamponi eseguiti, di cui 48.108 antigenici: gli asintomatici sono 3.345 (86%). I casi sono 2963 di screening, 662 contatti di caso, 266 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 942.195,di cui 77.016 Alessandria, 43.210 Asti, 36.341 Biella, 127.674 Cuneo, 71.927 Novara, 499.564 Torino, 33.451 Vercelli, 33.594 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.598 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.820 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 97 ( -2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.732 (-62 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 73.371. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.007.315 (+56.001 rispetto a ieri).

SICILIA – Sono 5.754 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 11 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione, che da lunedì 14 febbraio da arancione torna in zona gialla. Da ieri sono stati registrati 34 morti, ma solo quattro sono delle ultime 24 ore e gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Da ieri sono stati processati 38.018 tamponi, tra molecolari e antigenici.

Nell’isola gli attuali positivi sono 277.684. Da ieri sono guarite 3.251 persone. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.323, mentre si trovano in terapia intensiva 116 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.214 a Palermo, 1.529 a Catania, 900 a Messina, 436 a Ragusa, 359 a Trapani, 696 a Siracusa, 304 a Caltanissetta, 414 ad Agrigento e 217 a Enna.

LAZIO – Sono 6.722 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 11 febbraio, nel Lazio, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Nello specifico “su 22.465 tamponi molecolari e 58.651 tamponi antigenici per un totale di 81.116 tamponi, si registrano 6.722 nuovi casi positivi (-1.411), sono 24 i decessi (+9), 1.989 i ricoverati (-5), 184 le terapie intensive (-7) e +10.577 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,2%. I casi a Roma città sono a quota 3.025. Continua la discesa, presto effetti sulla rete ospedaliera”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

MARCHE – Sono 2.556 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 11 febbraio 2022 nelle Marche, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti per un totale di 3.496 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.719 tamponi tra molecolari e antigenici. Scende il numero di ricoveri, 10 in meno rispetto a ieri, e le terapie intensive occupate, 3 in meno da ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Ancona a 736, Macerata a 587, Pesaro Urbino a 446 e Ascoli Piceno a 355.

CALABRIA – Sono 2.055 i nuovi contagi registrati oggi, 11 febbraio, in Calabria secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Registrati 8 morti, per un totale di 1.987 decessi. Eseguiti 11.481 tamponi. Il bollettino, inoltre, registra +1.385 guariti, +662 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 354) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 22).

SARDEGNA – Sono 2.575 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 11 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 15.056 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 29 (- 1), quelli in area medica sono 413 (+10) mentre 32.197 sono i casi di isolamento domiciliare (+1.011).

TOSCANA – Sono 4.512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 febbraio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipati sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. Registrati altri 26 morti. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 4.512 su 40.265 test di cui 12.748 tamponi molecolari e 27.517 test rapidi- si legge nel post – Il tasso dei nuovi positivi è 11,21% (62,5% sulle prime diagnosi)”. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 713.115 (88,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 86.268, -6,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.266 (29 in meno rispetto a ieri), di cui 91 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 26 nuovi decessi: 17 uomini e 9 donne con un’età media di 83,1 anni.

L’età media dei 4.512 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). Complessivamente, 85.002 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (6.339 in meno rispetto a ieri, meno 6,9%). Sono 30.737 (3.526 in meno rispetto a ieri, meno 10,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

PUGLIA – Sono 4.952 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 45.270 tamponi effettuati, sono così distribuiti per provincia: Bari: 1.332; Bat: 385; Brindisi: 445; Foggia: 827; Lecce: 1.340; Taranto: 578; Residenti fuori regione: 33; Provincia in definizione: 12. Sono 100.528 le persone attualmente positive, 745 le ricoverate in area non critica, 68 quelle in terapia intensiva. Dati complessivi: 670.456 casi totali, 8.235.298 tamponi eseguiti, 562.520 persone guarite e 7.408 decessi.

ABRUZZO – Sono 1.872 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 11 febbraio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti che porta il totale a 2.869. Da ieri sono guarite 3.569 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.111 tamponi molecolari e 12.867 test antigenici con un tasso di positività al 9.86%.

I ricoverati in area medica sono 508 pazienti, 7 in meno da ieri; 28 quelli in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 107.395 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 452, Chieti a 542, Pescara a 366 e Teramo a 442.

VENETO – Sono 6.223 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 21 morti. Gli attuali positivi nella regione sono 120.575. In calo i pazienti attualmente positivi in area non critica (-174) e quelli attualmente positivi in terapia intensiva (-20).

BASILICATA – Sono 682 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 11 febbraio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.390 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono state registrate 724 guarigioni.

Aumenta ancora la pressione sugli ospedali. I ricoverati per Covid-19 sono 105 (+4) di cui 7 (+1) in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20.100.

Per quanto riguarda la vaccinazione, ieri sono state effettuate 2.132 somministrazioni. Finora 465.073 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,1 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 429.245 hanno ricevuto la seconda (77,6 per cento) e 321.494 sono le terze dosi (58,1 per cento), per un totale di 1.215.812 somministrazioni effettuate.

VALLE D’AOSTA – Sono 61 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 11 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a oggi a a 30.631. I positivi attuali sono 2264 di cui 2219 in isolamento domiciliare, 42 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva.

I guariti totali sono 27.853, in crescita di 255 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 126.092, i tamponi finora effettuati 453.089. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 514.

CAMPANIA – Sono 6.592 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 11 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 29 morti, di cui però 12 avvenuti nei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 51.993 tamponi, di cui 33.909 antigenici.

In Campania sono 72 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, e 1.248 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

EMILIA ROMAGNA – Sono 5.371 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 11 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 42 morti per un totale di 15.505 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 43.064 tamponi, di cui 22.921 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 12,5%. Da ieri sono guarite 15.412 persone.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 132, 3 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.147, 32 in meno rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.146 nuovi casi, seguita da Modena a 779; poi Reggio Emilia a 583, Parma a 550, Ravenna a 505 e Ferrara a 497.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 di oggi sono state somministrate 9.966.149 dosi; sul totale sono 3.733.014 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,9%. Le terze dosi fatte sono 2.537.788.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.436 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 11 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti per un totale di 4.622 decessi da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.098 tamponi molecolari e 10.695 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 390.