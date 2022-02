Covid, ministro Bianchi: “voglio ascoltare gli studenti dopo le proteste, hanno sofferto la pandemia”

6 Febbraio 2022 13:01

Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, si dice pronto ad ascoltare gli studenti dopo le recenti proteste: del resto, la pandemia ha colpito maggiormente i giovani

In una lettera pubblicato su “La Repubblica”, Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, si dice pronto ad ascoltare gli studenti dopo le proteste dei giorni scorsi su alternanza scuola-lavoro ed esame di maturità. Ai temi che gli studenti pongono “tutti noi dobbiamo garantire ascolto, soprattutto dopo questa lunga pandemia che ha segnato la nostra vita e che i ragazzi hanno sofferto in modo particolare“, spiega il ministro. Martedì è in programma un incontro con studentesse e studenti delle Consulte. “La presenza di uno studente in un ambiente lavorativo“, ha sottolineato il ministro, “richiede non solo le stesse misure di garanzia e sicurezza che si applicano ai lavoratori, ma un sovrappiù di responsabilità da parte sia della scuola di appartenenza che di chi accoglie i nostri ragazzi“.