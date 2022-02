Covid, Meloni: “il green pass non ha funzionato, in Italia contagi e letalità tra i più alti tra tutti i paesi”

4 Febbraio 2022 11:52

Covid, la nota del leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

“Io credo che il green pass non ha funzionato, abbiamo un tasso di contagi tra i più alti tra tutti i paesi, come il tasso di mortalità e letalità“. Lo dice il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ospite di Radio 24.

“Mi spaventano alcune cose che continua a fare il governo senza alcuna evidenza scientifica“. Continua ancora Giorgia Meloni che cita alcune delle “cose mostruose” volute dal governo come “discriminare tra bambini vaccinati e non vaccinati nelle scuole o che il governo dica agli italiani cosa possano o no comprare al supermercato sulla base del green pass o il fatto che ai ragazzi sia vietato fare sport se non sono vaccinati“. E ha concluso: “Continuo a considerare le norme del ministro Speranza e del governo Draghi assolutamente fuori misura”.