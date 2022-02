Covid, Meloni: “il green pass è stato un fallimento totale, ha ucciso l’economia e va abolito”

2 Febbraio 2022 18:26

Covid, le parole di Giorgia Meloni sul green pass dopo la riunione di questo pomeriggio

“Il governo, ormai incartato sulla Babilonia burocratica che ha generato, decide di modificare ancora il green pass rendendolo temporaneamente illimitato per chi ha avuto tre dosi o chi è guarito ma con due dosi. E chi ha semplicemente avuto il covid, e chi si è reinfettato due volte? Non si capisce quali siano le fonti scientifiche di questo provvedimento, ma ormai nessuno si stupisce più. Il punto è che il green pass è stato un fallimento totale, è servito solo ad uccidere ancora di più l’economia reale e a creare tensione sociale e discriminazione. Il lasciapassare non va modificato, va semplicemente abolito“. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.