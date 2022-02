Covid, Landi (Lega): “no al super green pass sui traghetti, presentati emendamenti in Senato”

7 Febbraio 2022 17:51

Covid, lo afferma in una nota il consigliere regionale toscano Marco Landi

L’utilizzo dei traghetti sia consentito a chi è in possesso del green pass base, e non della versione rafforzata. È quanto prevede un emendamento della Lega al decreto legge ‘Natale’, in conversione al Senato. Una proposta di modifica a cui ha collaborato anche il consigliere regionale toscano Marco Landi e che è stata formalizzata dai senatori Luigi Augussori, Alessandra Riccardi, Ugo Grassi, Daisy Pirovano e Roberto Calderoli.

”Con questo emendamento – spiega Landi, ringraziando i firmatari – andiamo a sanare una discriminazione intollerabile ai danni di chi abita sulle isole. Ad oggi, infatti, le norme prevedono che dall’11 febbraio tutti coloro che prendono il traghetto, anche per motivi di salute o di studio, debbano essere in possesso del certificato verde rafforzato. Questo implica che chi abita sulle isole e ancora non ce l’ha sarà di fatto confinato, privato della possibilità di raggiungere il continente né per una visita specialistica, né per frequentare corsi di studio, né per lavorare o semplicemente visitare un parente. Attività che chi abita sulla terraferma, anche se non vaccinato, può effettuare utilizzando mezzi di trasporto privati. Resto fermamente convinto dell’opportunità di sottoporsi a vaccinazione, ma è inaccettabile che chi abita sulle isole – purtroppo già per questo penalizzato dalla carenza di alcuni servizi – debba subire ulteriori limitazioni”, incalza il consigliere regionale della Lega, auspicando l’approvazione dell’emendamento e una rapida conversione del decreto. ”Durante i giorni trascorsi a Roma per l’elezione del Presidente della Repubblica ho sollecitato i parlamentari della Lega, ricevendo un’immediata risposta positiva, e oggi vediamo un primo risultato. Purtroppo – aggiunge – gli effetti dell’emendamento entreranno in vigore solo a decreto convertito, non prima dell’ultima settimana di febbraio. Ciò vuol dire che dall’11 febbraio al 23 febbraio – ultimo giorno utile per la conversione – vigerà l’obbligo del super green pass. Rinnovo quindi ancora una volta l’invito al presidente Giani: emani un’ordinanza che cancelli l’obbligo del super green pass. Bastano tre righe per sanare una discriminazione di cui anche il presidente è consapevole”, conclude Landi.