Covid, la Slovenia dice addio a green pass e coprifuoco

21 Febbraio 2022 12:20

Covid, la Slovenia ha abolito numerose restrizioni

Da oggi la Slovenia ha abolito la maggior parte delle misure contro il contagio del covid. Il green pass non sarà più richiesto per accedere a hotel, ristoranti, bar ed eventi, né per i viaggiatori che entrano nel paese: anche il coprifuoco è stato eliminato. Entrate oggi in vigore, le nuove misure sono state decise nel weekend dal governo, riferisce l’agenzia stampa Sta. Rimane nell’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici chiusi, mentre per accedere a case di riposo, centri sanitari e carceri bisogna ancora esibire il green pass . In questo piccolo paese di due milioni di abitanti i contagi sono in calo, ma l’incidenza nell’arco di sette giorni rimane ancora alta: nel weekend si attestava a 4.248 casi ogni 100mila abitanti.