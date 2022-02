Covid, Israele: Green Pass non servirà più per ristoranti, palestre, cinema e teatri

4 Febbraio 2022 22:09

Nonostante la quarta dose del vaccino, la variante omicron ha portato un notevole aumento dei contagi

Il governo israeliano ha approvato un allentamento alle norme anti contagio per il covid. A partire da lunedì il Green Pass non sarà più richiesto per entrare nei ristoranti, a teatro, al cinema e in palestra. Il passaporto verde dovrà essere esibito solo per discoteche ed eventi affollati al chiuso, dove decade il tetto massimo di partecipanti.

Le misure, in vigore fino al primo marzo, sono state approvate mentre l’ondata di contagi provocata dalla variante omicron è in discesa, scrive Times of Israel. Il tasso di positività si attesa ora a 0,9 dopo aver raggiunto 2,08 al picco dell’ondata. I contagi rimangono tuttavia ancora alti: l’ultimo bollettino registra 46.429 nuovi casi in 24 ore. Nonostante la popolazione abbia già affrontato il richiamo per la quarta dose (secondo booster) i malati gravi sono 1.130 e nell’ultima settimana vi sono stati 353 decessi.