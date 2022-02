Covid, in Germania verso l’allentamento delle restrizioni dal 20 marzo

14 Febbraio 2022 16:03

Covid: secondo quanto si legge in una bozza relativa alla gestione della pandemia, in Germania dovrebbe esserci un allentamento delle misure a partire dal 20 marzo

A partire dal 20 marzo in Germani dovrebbe essere un graduale allentamento delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, è questo quanto si legge in una prima bozza di risoluzione della videoconferenza sulla gestione del coronavirus, che il governo federale e i Laender terranno il 16 febbraio. Il documento e’ stato visionato dal quotidiano “Handelsblatt”.

Per vaccinati e guariti il limite agli incontri in privato potrebbe essere innalzato da dieci a 20 partecipanti, per i non vaccinati rimarrebbe in vigore il limite attualmente previsto, ossia un nucleo abitativo piu’ due esterni: in tutti i casi, i minori di 14 anni sono esclusi dal conteggio. Dovrebbero essere revocati i controlli sullo stato di vaccinazione all’ingresso negli esercizi commerciali, restando in vigore l’obbligo di indossare una maschera di protezione, chirurgica o Ffp2 a seconda di quanto disposto dai Laender.

Dal 4 marzo i non vaccinati dovrebbero essere autorizzati a frequentare bar e ristoranti, nonche’ a soggiornare nelle strutture alberghierie a condizione che presentino un test per il coronavirus con esito negativo effettuato ogni 24 ore. L’accesso a discoteche e club dovrebbe essere riservato a vaccinati e guariti o a quanti dispongono di un test giornaliero con esito negativo.

Per gli eventi sportivi, il limite alla capienza dovrebbe essere del 40 per cento o 4.000 spettatori al chiuso. La soglia salirebbe al 60 per cento o 25 mila presenti all’aperto. Il governo federale e i Laender affermano, infine, la necessita’ di introdurre in Germania l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, affinche’ il Paese sia preparato a nuove ondate del virus in autunno e in inverno.