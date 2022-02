Covid, in Francia la fine del pass vaccinale potrebbe arrivare a fine marzo

9 Febbraio 2022 13:29

Covid, il pass vaccinale potrebbe essere eliminato già a fine marzo

In Francia gia’ a fine marzo, inizio aprile si potrebbe avere una situazione epidemiologica che consente di eliminare il pass vaccinale, equivalente del super green pass italiano. Lo ha detto Alain Fischer, presidente del Consiglio di orientamento per la strategia vaccinale, in un’audizione in commissione Affari sociali del Senato. Per archiviare il pass vaccinale, ha precisato Fischer, servono alcune condizioni, in particolare un tasso di incidenza “di gran lunga inferiore a 2.500, almeno dieci volte meno”. Deve inoltre “ridursi l’attuale sovraffollamento negli ospedali, che devono tornare a un funzionamento normale, abituale, e i pazienti non Covid devono poter essere ricoverati”. Ma “si puo’ arrivare abbastanza velocemente” a quel momento, ha osservato Fischer suggerendo che e’ possibile gia’ a “fine marzo, inizio aprile”.