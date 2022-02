Covid, il M5s: “ora fase nuova, eliminare il Green pass e riespandere i diritti e la libertà”

24 Febbraio 2022 11:21

Covid, la nota dei deputati del Movimento 5 Stelle

“I dati attuali evidenziano un miglioramento del quadro epidemiologico, con un significativo calo dei contagi e un notevole alleggerimento della pressione ospedaliera, tanto che lo stesso premier Mario Draghi ha annunciato che lo stato di emergenza non sara’ ulteriormente prorogato e che pertanto cessera’ il prossimo 31 marzo“. Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle componenti della commissione Affari costituzionali alla Camera.

“Per questo alla luce del rinnovato contesto giuridico e sanitario, non pare piu’ giustificabile l’ulteriore compressione dell’esercizio di diritti costituzionali, come la liberta’ di circolazione, il diritto al lavoro e alla retribuzione, nonche’ il diritto allo studio. Riteniamo quindi che i tempi siano maturi per avviare un piano graduale per l’eliminazione dell’utilizzo del Green pass e per la conseguente riespansione di tutti i diritti e le liberta’ che, in ragione di un evento straordinario e terribile, sono stati compromessi. Il nostro Paese, davanti a una situazione emergenziale e improvvisa come quella causata dal Covid 19, ha saputo reagire mettendo in campo misure straordinarie per la tutela della salute pubblica e abbiamo sempre detto che senza tutela della salute non c’e’ alcuna ripresa, ma prima ancora c’e’ il rispetto dei diritti e della persona. Ora e’ il momento di restituire a tutti quella normalita’ che, nostro malgrado, e per la loro stessa tutela, e’ stata a lungo compromessa” concludono.