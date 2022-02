Covid: oggi in Sicilia boom di guariti e 5.945 nuovi casi positivi. Si svuotano gli ospedale, i DATI

12 Febbraio 2022 18:14

Covid, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 12 febbraio: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 12 Febbraio 2022, in Sicilia nessun morto (la Regione comunica che i decessi riportati in data odierna sono avvenuti 11 l’11 febbraio, 25 il 10 febbraio, 1 il 9 febbraio, 1 il 6 febbraio, 1 il 4 febbraio, 1 il 25 gennaio, 1 il 19 gennaio, 1 il 17 gennaio), 4.789 guariti e 5.945 nuovi casi positivi (la Regione dichiara che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 375 sono relativi a giorni precedenti al 7 febbraio di cui 352 il 06 febbraio, 7 il 05 febbraio, 4 il 4 febbraio) su 38.308 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 15,51% dei tamponi.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 708.144 persone su 4.736.981 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 14,93%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 6,68 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

708.144 casi totali



9.024 morti

420.322 guariti

278.798 attualmente positivi

1.308 (-15) ricoverati in ospedale (0,49%)

115 (-1) ricoverati in terapia intensiva (0,04%)

277.375 (+1.130) in isolamento domiciliare (99,46%)

Al momento in Sicilia i contagi sono in calo così come i ricoveri in reparto 1.308 (-15 oggi) con 115 (-1) in terapia intensiva.