Covid, Figliuolo: “questo fine settimana arriva il vaccino Novavax. Quarta dose? Via dal 1° marzo ai fragili”

21 Febbraio 2022 13:21

Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19 si è espresso sul vaccino Novavax e sulla quarta dose

Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax, “ne arriveranno poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome. Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui tra qualche giorno ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino”. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19, a margine di una visita all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Comunicata poi la data del via alla quarta dose per i fragili. “Per ciò che riguarda la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva” per le categorie fragili. “La mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo, quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”, ha affermato Figliuolo.