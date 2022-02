Covid, Ermal Meta: “nonostante le tre dosi di vaccino sono stato abbastanza male”

17 Febbraio 2022 11:32

Il noto cantante lo ha annunciato tramite le proprie pagine social

La curva epidemiologica migliora sempre più in Italia, ma la variante Omicron del Covid-19 è molto contagiosa e colpisce ancora. Ultimo in ordine di tempo a risultare positivo è stato l’artista Ermal Meta, già vincitore del Festival di Sanremo qualche anno fa. “Ciao Ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il Covid e sono stato abbastanza male”, ha comunicato ai propri fans tramite un post pubblicato su Twitter. Insieme all’annuncio, presente la foto con i risultati dei test che certificano la sua positività. “Adesso sono in ripresa – aggiunge l’artista – . Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto. Ermal”.