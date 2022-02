Covid, l’annuncio dell’Ema: “non ci sono prove sufficienti per raccomandare la quarta dose”

17 Febbraio 2022 17:43

Le parole del responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, Marco Cavaleri, sulla quarta dose

Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, ha parlato della quarta dose: “non ci sono ancora prove sufficienti per raccomandare un secondo booster. Prima di arrivare a una conclusione sulla sua opportunità o meno a livello generale, dobbiamo valutare l’efficacia degli attuali vaccini nel tempo e capire come proseguirà l’ondata di Omicron. Un’eccezione – ha precisato – sono le dosi addizionali per le persone gravemente immunocompromesse. Voglio ribadire che per questi pazienti, che dovrebbero già aver ricevuto tre dosi di un vaccino a mRna come parte del ciclo primario di vaccinazione, una quarta dose sarebbe il primo richiamo”, l’equivalente della terza dose per la popolazione generale, “e questa dose addizionale è quindi già raccomandata”.