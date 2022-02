Covid, Ema: “si a booster con vaccino Pfizer a ragazzi over 12”

24 Febbraio 2022 16:16

E’ stata una valutazione accelerata dei dati presentati, compresi i risultati delle prove reali provenienti da Israele

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l’ok per la somministrazione della dose di richiamo del vaccino Comirnaty (sviluppato da Biontech e Pfizer) tra gli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni. Le dosi di richiamo vengono somministrate alle persone che hanno completato la vaccinazione primaria “per ripristinare la protezione dopo che questa è svanita”, spiega l’Ema. E in base a questo, una dose booster di Comirnaty può attualmente essere somministrata agli over 18, secondo quanto approvato finora dall’agenzia Ue.