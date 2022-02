Covid, follia nello Stretto di Messina. L’avv. Schinella: “per un mese violate le ordinanze regionali, ecco perché anche sugli aliscafi bastava il Green Pass base”

22 Febbraio 2022 13:29

Il legale ha fatto la cronaca di una giornata surreale: “i presidenti di Sicilia e Calabria un mese fa avevano ridato la libertà ai cittadini non vaccinati. Ma gli aliscafi dello Stretto sono rimasti loro illegalmente vietati sino ad oggi”

Le ordinanze dei presidenti di Calabria e Sicilia emanate il 18 gennaio 2022 erano chiare: per garantire la continuità territoriale da quel giorno per passare a bordo delle navi lo Stretto di Messina e, quindi, muoversi da Reggio Calabria e Villa San Giovanni a Messina (e viceversa) sarebbe bastato il green pass base (tampone negativo). Nessun dubbio, eppure fino a poche ore fa questa norma non è stata rispettata. Come ha fatto notare l’avvocato Michele Schinella, nel suo racconto titolato “Una giornata di follia”, sino a ieri, lunedì 21 febbraio 2022, le forze dell’ordine presenti agli imbarcaderi delle navi veloci di BlueJet Lines, impedivano ai cittadini sprovvisti di green pass rafforzato (vaccino o guarigione) di salire a bordo degli aliscafi. Contro la legge.

Il principio è stato ribadito il 18 febbraio 2022 da una legge dello Stato, quella che ha convertito, modificandolo, il decreto legge di fine dicembre che impediva a tutti i cittadini non vaccinati di uscire dalle isole (Sardegna, Sicilia e minori), violando il principio di continuità territoriale, senza la possibilità alcuna di ottenere una deroga per motivi di salute o lavoro. Ma in realtà sarebbero bastate le ordinanze di Roberto Occhiuto e Nello Musumeci che, come sottolinea l’avvocato Schinella, non sono tuttavia state rispettate. “Hanno impedito ai cittadini di spostarsi nelle settimane passate, violando le norme in vigore”, scrive il legale nel suo racconto. Infatti il testo delle ordinanze delle Regioni Sicilia e Calabria “Ulteriori disposizioni per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina per le Isole minori della Sicilia” recita testualmente che:

“1. A decorrere dalle ore 14 del 18 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l’attraversamento dello Stretto di Messina, nonché per i collegamenti da e per le Isole minori siciliane, è consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 2 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono delle navi aperte per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina a bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è fatto divieto di abbandonare il mezzo medesimo per tutto il tempo della traversata. Se si tratta invece di pedoni, gli stessi sono obbligati a permanere negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, restando al contrario inibito l’accesso ai locali chiusi. In ogni caso, è fatto obbligo per tutti i passeggeri di mantenere indossata, per tutto il periodo di permanenza a bordo dei suddetti mezzi di trasporto marittimo, una mascherina FFP2”.

L’avvocato Schinella fa dunque notare che nel primo comma dell’Articolo 1 dell’ordinanza regionale si consente l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto nello Stretto di Messina, “anche ai soggetti muniti della certificazione verde di tipo base”. Soltanto nel secondo comma dell’Articolo 1 si fa riferimento “ai soggetti che si avvalgono delle navi aperte per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina”, quindi i traghetti, aggiungendo ulteriori indicazioni, ma mai escludendo la possibilità ai cittadini in possesso del green pass base di utilizzare gli aliscafi. Insomma, un errore di interpretazione della legge che ha generato solo confusione e disservizi, con tanti passeggeri che in queste settimane hanno dovuto trovare metodi alternativi nonostante la norma parlasse chiaro. Di seguito il racconto dell’avvocato Michele Schinella.