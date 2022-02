Covid, anche Draghi si sbilancia: “voglio eliminare le restrizioni il più presto possibile”

18 Febbraio 2022 21:43

Anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi si sbilancia in merito alla pandemia

Adesso anche Draghi si sbilancia. Il Presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, ha parlato dell’andamento della pandemia e delle scelte del futuro prossimo: “io voglio uscire al più presto possibile” dalla situazione di emergenza legata al Covid, “questa è la mia determinazione, vorrei anche eliminare le restrizioni il più presto possibile“. “Non abbiamo una road map precisa – ha aggiunto – ma la faremo, è una questione di giorni, in modo tale da eliminare ogni incertezza tra ora e il 31 marzo. Questo è importantissimo per tutti perché darebbe certezza a questo mese che è ancora un po’ incerto”.

Un impatto delle restrizioni “è chiaro che c’è, ed è quello che ha portato ai ristori” adottati “nel quadro delle possibilità. Dobbiamo tenere presente, sui ristori, che il settore del turismo” è ancora in sofferenza, “pensare ad esempio agli alberghi delle grandi città, perché il turismo lì non ha ripreso. Abbiamo in mente tante cose, il nostro compito non è finito”, ha aggiunto Draghi.