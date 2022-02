Covid, Dieni (M5S): “bene Draghi, adesso torniamo alla normalità”

23 Febbraio 2022 22:54

Covid, le parole della deputata Federica Dieni (M5S)

“Bene le parole di Draghi che segnano un ritorno graduale ad una nuova normalità. I cittadini hanno risposto con grande senso di responsabilità, è arrivato il momento di rispettare quanto da loro fatto, riducendo via via le restrizioni e l’utilizzo del Green pass“. Lo dichiara la deputata M5S, Federica Dieni, vicepresidente del Copasir. “Dopo un lungo periodo, come quello trascorso, abbiamo bisogno di tornare a respirare, di ripartire, di risvegliare il nostro punto di forza che è il turismo, adottando via via misure sempre meno restrittive – aggiunge -. Il Paese si trova ora a dover affrontare nuove problematiche dettate dai venti di crisi esterni, dunque almeno sul fronte del Covid19 è doveroso riconoscere la fine dell’emergenza“, conclude.