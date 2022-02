Covid, Costa: “dobbiamo arrivare a riservare il tampone solo per chi ha sintomi”

1 Febbraio 2022 13:19

Covid: le parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa

“Dobbiamo arrivare a riservare il tampone per chi ha sintomi, anche perche’ se l’obiettivo e’ quello di arrivare ad una convivenza con la pandemia, ad una fase endemica, credo che questo non puo’ che essere il risultato“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a Skytg24 rispondendo alla domanda se in Italia, in questo momento, si fanno troppi tamponi. “Convivere con la pandemia – ha aggiunto – vuol dire arrivare a queste condizioni, e quindi anche ad una riduzione sensibile dei tamponi“, ha spiegato. “Non c’e’ dubbio che vi e’ stato un incremento sicuramente eccessivo per quanto riguarda l’utilizzo dei tamponi. In parte credo che sia anche derivato dal fatto che uno dei criteri per ottenere il green pass base era quello di avere il tampone negativo,” tuttavia “credo che l’estensione del super green pass abbia tolto questo criterio e, contestualmente, le iniziative come il procedere con la campagna vaccinale, l’avere eliminato la quarantena per coloro che hanno avuto dei contatti con positivi e che hanno ricevuto la dose di richiamo, ci auguriamo possano aiutare ad alleggerire la pressione dei tamponi sul territorio“, ha spiegato il sottosegretario.