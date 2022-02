Covid, Costa: “dall’11 febbraio niente più mascherine all’aperto, presto le toglieremo anche al chiuso”

4 Febbraio 2022 15:53

Covid, le parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa

“Gradualmente si arriverà a togliere le mascherine, in un momento molto prossimo all’aperto, e poi anche al chiuso. Credo che, con i dati” dell’andamento di Covid “positivi, quelle all’aperto si dovrebbero togliere dall’11 febbraio: questo è un obiettivo che possiamo sicuramente darci“. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1.

E “se i dati continueranno a essere positivi – ha aggiunto – in poche settimane si potranno riaprire anche le discoteche“. Anche entro il prossimo weekend? “Valuteremo come abbiamo sempre fatto – ha risposto Costa– Non mi sento di escludere che alla fine di questa proroga si possa dare in automatico una risposta anche alle discoteche“.