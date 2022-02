Covid, Corbetta (Lega): “basta con stato di emergenza e green pass dopo il 31 marzo”

11 Febbraio 2022 15:02

Covid: le parole del consigliere regionale della Lombardia Alessandro Corbetta (Lega)

“Al termine dello stato di emergenza il 31 marzo ci saranno tutte le carte in regola per mettere da parte lo strumento del green pass e riportare serenita’ e normalita’ tra la popolazione“. Cosi’ afferma il consigliere regionale della Lombardia Alessandro Corbetta (Lega), ricordando come “il trend dei ricoveri e dei contagi da Covid-19 e’ in diminuzione, Omicron fa meno paura delle varianti precedenti, la maggior parte dei cittadini si sono vaccinati o sono guariti ed e’ in arrivo la bella stagione“.

“Condivido le parole – ha proseguito Corbetta – dei capigruppo leghisti in Parlamento Romeo e Molinari e del segretario Salvini che proprio in questi giorni hanno parlato di superamento del green pass a seguito della fase di emergenza. Bene ha fatto poi la Lega a non votare in Consiglio dei ministri le nuove misure che di fatto vanno a discriminare e dividere i bambini tra vaccinati e non vaccinati. Il green pass eterno, come ha gia’ paventato qualcuno, e’ un’ipotesi da scartare senza se e senza ma in quanto non ha alcuna base scientifica e crea cittadini di serie A e di serie B. Stiamo andando verso la bella stagione e Omicron si e’ dimostrata molto contagiosa, ma di gran lunga meno pericolosa della varianti precedenti. Per questo ci auguriamo che lo stato di emergenza sanitaria termini definitivamente il 31 marzo e con esso anche l’obbligo di green pass. Gia’ diversi paesi in Europa stanno andando in questa direzione considerando il covid come endemico e oggi servono aperture e allentamenti delle misure e non certo piu’ restrizioni“.

“Il green pass – continua Corbetta – inizialmente aveva un senso soprattutto per permettere la riapertura in sicurezza di alcuni settori e per convincere piu’ cittadini a vaccinarsi. Credo pero’ che Draghi e Speranza siano andati troppo oltre nell’utilizzo di questo strumento che ha generato forti tensioni tra i cittadini oltre che importanti limitazioni delle liberta’ personali, del diritto al lavoro e una confusione incredibile tra le varie forme di green pass che ha portato anche a un grave appesantimento della burocrazia per molte attivita’ e persone. Per non parlare poi dello sforzo richiesto alle forze dell’ordine per i controlli sul certificato verde che distolgono energie nella lotta ai veri criminali e delinquenti”. “Insomma – conclude Corbetta – i tempi sono maturi per aprire un percorso che porti al superamento di questo strumento e a individuare altre modalita’ meno restrittive e controverse per convincere chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi”.