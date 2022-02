Covid, Bond: “Omicron ha immunizzato più del vaccino, eliminare il green pass”

23 Febbraio 2022 14:58

Covid: le parole del deputato Dario Bond, a seguito delle dichiarazioni di Bill Gates alla Munich Security Conference 2022

“Eliminare il green pass e gradualmente anche le restrizioni ancora in vigore. Dobbiamo tornare alla normalita’ entro l’estate, perche’ ormai la pandemia e’ passata. Sarebbe un danno continuare a parlare di mascherine e chiusure“. Cosi’ in una nota il deputato Dario Bond, a seguito delle dichiarazioni di Bill Gates alla Munich Security Conference 2022. “Bill Gates, alla luce delle ultime evidenze scientifiche, afferma che la variante Omicron e’ talmente leggera da avere un effetto simile al vaccino. Di fatto, ha partorito l’effetto immunizzazione di gregge, senza creare conseguenze gravi, dato che il rischio di finire in terapia intensiva e’ drasticamente ridotto, e permane solo in associazione con diverse patologie. Questo significa che siamo fuori dalla pandemia e il Covid sta diventando una normale influenza. A questo punto, e’ inutile cominciare a dire che l’estate sara’ con la mascherina e con il greenpass, mentre in autunno dovremo prepararci alla quarta dose, modello Israele. A fronte dei sacrifici fatti dagli italiani, e alla luce della situazione attuale del virus, non possiamo scoraggiare le persone. Via il greenpass e stop all’ipotesi della quarta dose di massa. Non possiamo essere polli in batteria, vaccinati ogni sei mesi. Adesso non ce n’e’ piu’ bisogno”.