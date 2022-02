17 Febbraio 2022 10:51

Gli esperti si riuniranno il 25 febbraio su richiesta del Ministero della Salute

E’ fissata per il prossimo 25 febbraio una riunione straordinaria della commissione tecnico scientifica dell’Aifa e, secondo quanto si apprende, in quella occasione dovrebbe essere esaminata la possibilità di autorizzare la quarta dose del vaccino anti Covid ai soggetti fragili. L’esame dei dati sarà avviato in seguito alla richiesta del Ministero della Salute. Alcune regioni, ad esempio il Piemonte, avevano già posto la questione al Ministero.