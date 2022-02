Covid, Acquaroli sul green pass: “crea confusione burocratica impressionante, bisogna allentare. Il Governo accolga le richieste delle Regioni”

3 Febbraio 2022 16:38

Covid, le parole del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli

“Dallo scorso luglio il Green pass e’ stato aggiornato ogni 20 giorni, un mese. Anche se la pandemia e’ in evoluzione, questo strumento crea una confusione burocratica impressionante e i risultati sono sotto gli occhi di tutti“. Cosi’ il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su Rai Radio1 a Radio anch’io. “In occasione dell’elezione del presidente della Repubblica – ha aggiunto -, tutti i governatori si sono visti, per la prima volta in presenza nel mio caso, presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia, per chiedere un allentamento delle misure e dei colori, per adeguare la fase pandemica alla situazione oggettiva. Mi sembra che le misure che abbiamo chiesto non siano state recepite dal governo”. “E’ una fase pandemica particolare, sicuramente dobbiamo tenere alta l’attenzione” ha ribadito, ma si rischia di “estrapolare le misure dalla realta’, tra l’altro ingenerando crisi economica e paura“.