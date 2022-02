Cosenza: nominato il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani

9 Febbraio 2022 11:32

Antonio De Marco, giovane praticante avvocato e imprenditore locale, è nominato Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Cosenza

Il Coordinatore Nazionale Forza Italia Giovani Marco Bestetti, su proposta del Coordinatore Regionale Forza Italia Giovani Luigi De Rose e sentito il Coordinatore Regionale Sen. Giuseppe Mangialavori, ha provveduto a nominare Antonio De Marco, giovane praticante avvocato e imprenditore locale classe 1993, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Cosenza. Il Coordinatore Regionale di Fig De Rose, sentito il Coordinatore Regionale Sen. Mangialavori nonché il Coordinatore provinciale di Cosenza On. Gianluca Gallo ed i Parlamentari della Provincia di Cosenza, e i consiglieri regionali del gruppo di Forza Italia,di comune accordo con il neo Coordinatore Provinciale De Marco, con l’intento di portare avanti un continuo progetto di rinnovamento e riorganizzazione del movimento giovanile, ha deciso di riconfermare la nomina di Vice-coordinatori d’area a Francesco Coscarella (area urbana), Antongiulio Liguori (Ionio cosentino), Dino Farina (serre cosentine) e Francesco Artusi (Valle dell’Esaro). Inoltre, sono state individuate in gran parte dei Comuni della Provincia delle figure da investire del ruolo di coordinatori cittadini: Pietro Le Pera (Acri), Salvatore Nocito (Altomonte), Angelo Soldato (Amendolara), Ottorino Marrelli (Belsito), Ciro D’Aprile (Belvedere Marittimo), Teresa Paola (Bianchi), Pino Polverazzi (Bisignano), Domenico Tranquillo (Cariati), Emanuele Morrone (Carolei), Samuele De Marti (Cassano all’Ionio), Saverio Filippelli (Castrolibero), Federico Straticò (Castrovillari), Davide Danubio (Cleto), Giovanni Battista Corrado (Corigliano-Rossano), Gemma Salfi (riconfermata coordinatrice della città di Cosenza), Elisa Pellegrini (Firmo), Naomi Scarcelli (Fuscaldo), Giuseppe Sicoli (Grimaldi), Maria Concetta (Guardia Piemontese), Davide Luigi Pantusa (Lappano), Antonio Alfano (Malito), Maria Pastore (Mendicino), Natalino Spadafora (Montalto Uffugo), Francesco Armentano (Mormanno), Nicola Bruno (Mottafollone), Achille Felicetti (Paola), Riccardo Caputo (Paterno Calabro), Clelia Le Rose (Rocca Imperiale), Francesco Lecce (Roggiano Gravina), Giovanna Vetere (Rovito), Antonella Calabrese (San Donato di Ninea), Marco Gentile (San Giovanni in Fiore), Michele Calonico (San Sosti), Stefano Toscano (Spezzano Albanese), Pasquale Maio (Torano Castello), Umberto Nupieri (Trebisacce), Salvatore De Santis (Villapiana). Al fine di completare la squadra sono state conferite le nomine di Vice Coordinatori cittadini a: Michele Esposito (Amendolara), Antonio Pagnotta (Corigliano-Rossano), Pierfrancesco Perugini (Cosenza). Tante sono le iniziative che i neo-coordinatori cittadini, di concerto con i referenti d’area, il coordinamento provinciale e regionale, dovranno mettere in atto sul territorio, tra cui la nuova campagna tesseramenti che a breve prenderà il via.