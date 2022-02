Cosenza: lavori di manutenzione sulla SS107, limitazioni al transito

15 Febbraio 2022 16:13

Per i lavori di manutenzione sulla strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Cosenza. Gli interventi rientrano nell’Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, verticale e marginale. Nel dettaglio, a partire da domani 16 febbraio e fino al 19 maggio 2022, sarà in vigore un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri e il limite di velocita di 30Km/h, dal km 0,000 al km 95,520. Le attività interesseranno – in tratti saltuari – i comuni di Casali del Manco, Celico, Cosenza, Paola, Rende, Rovito, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Lucido e Spezzano della Sila