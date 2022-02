16 Febbraio 2022 23:03

Cosenza, l’incendio è divampato nel pomeriggio di oggi

Un incendio è divampato questo pomeriggio in un edificio del centro storico di Cosenza. Le fiamme hanno interessato il piano terra dell’immobile che è disabitato da anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per ore fino allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area.