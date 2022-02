Cosenza: domani limitazioni al transito lungo la A2 a Frascineto

3 Febbraio 2022 17:09

Anas: domani venerdì 4 febbraio – per le operazioni di smontaggio di un portale segnaletico – limitazioni al transito lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo a Frascineto

Per consentire le operazioni di smontaggio e sostituzione di un pannello segnaletico presso lo svincolo di Frascineto lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, per permettere in piena sicurezza lo svolgimento delle attività, saranno presenti delle brevi interruzioni – ad intermittenza – al transito veicolare in corrispondenza del km 196,197, dalle ore 05:00 alle ore 08:00 di domani venerdì 4 febbraio.