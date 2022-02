Larrivey, il primo gol a Cosenza è pesantissimo: i Lupi vincono la battaglia contro l’Alessandria. Tutti i risultati di Serie B e la classifica

26 Febbraio 2022 16:09

Tutti i risultati odierni della 26ª giornata di Serie B e la classifica aggiornata

Vento, pioggia, scontro diretto. Una battaglia. E il Cosenza la vince. Dopo il pazzo derby contro il Crotone con sapore di vittoria e beffa fianale, Bisoli ottiene la sua prima vittoria sulla panchina dei Lupi battendo l’Alessandria. Partita in salita con il vantaggio di Di Gennaro e lo 0-1 all’intervallo. Poi Camporese pareggia e Larrivey la ribalta su rigore a dieci minuti dal termine. La prima rete in Calabria dell’ex Cagliari è pesantissima. Con questo risultato, i rossoblu passano dal possibile -6 dal quintultimo posto all’aggancio a 23 ai piemontesi. Sempre in coda, vittoria di misura del Vicenza sul Pordenone e pokerissimo Parma alla Spal. La Cremonese torna in vetta dopo il colpaccio con brivido a Terni, mentre il Brescia non va oltre l’1-1 a Como. Di seguito tutti i risultati odierni e la classifica aggiornata. Per la Reggina, la distanza sulla 16ª (l’Alessandria) rimane invariata e rassicurante, in attesa del difficile match col Pisa di domani.

RISULTATI 26ª GIORNATA SERIE B

SABATO 26 FEBBRAIO

ore 14:00

Como-Brescia 1-1

Cosenza-Alessandria 2-1

Vicenza-Pordenone 1-0

Parma-Spal 4-0

Ternana-Cremonese 1-2

ore 16:15

Perugia-Benevento

DOMENICA 27 FEBBRAIO

ore 15:30

Ascoli-Crotone

Cittadella-Frosinone

Monza-Lecce

Reggina-Pisa

CLASSIFICA SERIE B

CREMONESE 49 BRESCIA 48 LECCE 46 PISA 46 MONZA 44 BENEVENTO 43 PERUGIA 41 FROSINONE 41 ASCOLI 39 CITTADELLA 38 COMO 35 REGGINA 32 PARMA 32 TERNANA 31 SPAL 27 ALESSANDRIA 23 COSENZA 23 VICENZA 18 CROTONE 15 PORDENONE 12

PROSSIMO TURNO SERIE B (27ª GIORNATA)

MARTEDI’ 1 MARZO

ore 18:30

Benevento-Cremonese

Brescia-Perugia

Ternana-Pordenone

ore 20:30

Alessandria-Como

MERCOLEDI’ 2 MARZO

ore 18:30