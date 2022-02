Coronavirus, oggi in Calabria 9 morti e 1.619 nuovi casi positivi: il BOLLETTINO

1 Febbraio 2022 16:20

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, martedì 1 febbraio

Oggi in Calabria ci sono stati 9 morti, 1.447 guariti e 1.619 nuovi casi di Coronavirus su 10.619 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 15,25% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

749 nella Provincia di Reggio Calabria

356 nella Provincia di Catanzaro

105 nella Provincia di Crotone

300 nella Provincia di Vibo Valentia

107 nella Provincia di Cosenza

2 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 171.780 persone su 2.019.030 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,50%. In Calabria sono stati processati 11,75 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

171.780 casi totali



1.896 morti

129.052 guariti

40.832 attualmente positivi

411 (+10) ricoverati in ospedale ( 1,00% )

( ) 23 (-1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,05 % )

( ) 40.398 (+154) in isolamento domiciliare ( 98,91% )

I 171.780 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 67.005 casi : 576 morti , 56.083 guariti , 143 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.194 in isolamento domiciliare.

: , , 143 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.194 in isolamento domiciliare. Cosenza 42.393 casi : 810 morti , 31.162 guariti , 153 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.263 in isolamento domiciliare.

: , , 153 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.263 in isolamento domiciliare. Catanzaro 23.762 casi : 201 morti , 16.743 guariti , 79 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.731 in isolamento domiciliare.

: , , 79 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.731 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 20.489 casi : 141 morti , 9.808 guariti , 15 in reparto, 10.525 in isolamento domiciliare.

: , , 15 in reparto, 10.525 in isolamento domiciliare. Crotone 16.381 casi : 158 morti , 13.687 guariti , 19 in reparto, 2.517 in isolamento domiciliare.

: , , 19 in reparto, 2.517 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.750 casi: 10 morti, 1.569 guariti , 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 168 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: