Coronavirus, oggi in Calabria 8 morti e 2.215 nuovi casi positivi: il BOLLETTINO

3 Febbraio 2022 16:06

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, giovedì 3 febbraio

Oggi in Calabria ci sono stati 8 morti, 1.690 guariti e 2.215 nuovi casi di Coronavirus su 12.445 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 17,80% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

851 nella Provincia di Reggio Calabria

293 nella Provincia di Catanzaro

392 nella Provincia di Crotone

355 nella Provincia di Vibo Valentia

324 nella Provincia di Cosenza

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 176.029 persone su 2.043.115 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,61%. In Calabria sono stati processati 11,60 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

176.029 casi totali



1.913 morti

132.277 guariti

41.839 attualmente positivi

404 (-6) ricoverati in ospedale ( 0,96% )

( ) 22 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,05 % )

( ) 41.413 (+154) in isolamento domiciliare ( 98,98% )

I 176.029 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 68.711 casi : 579 morti , 58.116 guariti , 137 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.870 in isolamento domiciliare.

: , , 137 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.870 in isolamento domiciliare. Cosenza 42.864 casi : 813 morti , 31.287 guariti , 152 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10.605 in isolamento domiciliare.

: , , 152 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10.605 in isolamento domiciliare. Catanzaro 24.370 casi : 205 morti , 17.225 guariti , 78 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.857 in isolamento domiciliare.

: , , 78 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.857 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 21.190 casi : 143 morti , 9.864 guariti , 13 in reparto, 11.170 in isolamento domiciliare.

: , , 13 in reparto, 11.170 in isolamento domiciliare. Crotone 17.143 casi : 163 morti , 14.216 guariti , 21 in reparto, 2.743 in isolamento domiciliare.

: , , 21 in reparto, 2.743 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.751 casi: 10 morti, 1.569 guariti , 3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 168 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: