Covid, oggi in Calabria 9 morti e 2.034 nuovi casi positivi: sempre meno ricoverati, vicinissimo il ritorno in “zona bianca”. Il bollettino

2 Febbraio 2022 16:33

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, mercoledì 2 febbraio

Oggi in Calabria ci sono stati 9 morti, 1.535 guariti e 2.034 nuovi casi di Coronavirus su 11.640 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 17,47% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

855 nella Provincia di Reggio Calabria

315 nella Provincia di Catanzaro

370 nella Provincia di Crotone

346 nella Provincia di Vibo Valentia

147 nella Provincia di Cosenza

1 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 173.814 persone su 2.030.670 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,55%. In Calabria sono stati processati 11,68 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

173.814 casi totali



1.905 morti

130.587 guariti

41.322 attualmente positivi

410 (-1) ricoverati in ospedale ( 0,99% )

( ) 21 (-2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,05 % )

( ) 40.891 (+154) in isolamento domiciliare ( 98,95% )

Con l’ulteriore calo di ricoveri odierno, la Calabria è ormai vicinissima al ritorno in “zona bianca”. Con 21 ricoveri in terapia intensiva, basterà un altro posto liberato per rientrare sotto la soglia della “zona bianca”, appunto. La Calabria potrebbe essere la prima Regione a rientrarci dopo l’ondata di Omicron, insieme a Basilicata, Molise e Umbria che sono le uniche tre Regioni a non essere mai passate in “zona gialla”. A meno che, in base alle indiscrezioni che arrivano da Palazzo Chigi, le Regioni colorate non vengano abolite prima.

I 173.814 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 67.860 casi : 577 morti , 57.065 guariti , 139 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.070 in isolamento domiciliare.

: , , 139 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.070 in isolamento domiciliare. Cosenza 42.540 casi : 812 morti , 31.236 guariti , 155 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.332 in isolamento domiciliare.

: , , 155 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.332 in isolamento domiciliare. Catanzaro 24.077 casi : 204 morti , 17.033 guariti , 77 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.757 in isolamento domiciliare.

: , , 77 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.757 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 20.835 casi : 142 morti , 9.829 guariti , 16 in reparto, 10.848 in isolamento domiciliare.

: , , 16 in reparto, 10.848 in isolamento domiciliare. Crotone 16.751 casi : 160 morti , 13.855 guariti , 20 in reparto, 2.716 in isolamento domiciliare.

: , , 20 in reparto, 2.716 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.751 casi: 10 morti, 1.569 guariti , 3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 168 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: