Coronavirus, oggi in Calabria 4 morti e 1.589 nuovi casi positivi: si svuotano gli ospedali, il BOLLETTINO

19 Febbraio 2022 16:05

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, sabato 19 febbraio

Oggi in Calabria ci sono stati 4 morti, 636 guariti e 1.589 nuovi casi di Coronavirus su 9.331 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 16,79 dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

1.022 nella Provincia di Reggio Calabria

243 nella Provincia di Crotone

166 nella Provincia di Cosenza

120 nella Provincia di Catanzaro

33 nella Provincia di Vibo Valentia

5 da Stato Estero o Fuori Regione

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 202.216 persone su 2.200.454 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 9,18%. In Calabria sono stati processati 10,88 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

202.216 casi totali



2.035 morti

151.483 guariti

48.698 attualmente positivi

332 (-18) ricoverati in ospedale ( 0,68% )

( ) 23 (-1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,04 % )

( ) 48.343 (+968 ) in isolamento domiciliare ( 99,27% )

I 202.216 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 83.405 casi : 612 morti , 68.151 guariti , 87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 14.546 in isolamento domiciliare.

: , , 87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 14.546 in isolamento domiciliare. Cosenza 44.819 casi : 870 morti , 32.454 guariti , 121 in reparto, 6 in terapia intensiva, 11.368 in isolamento domiciliare.

: , , 121 in reparto, 6 in terapia intensiva, 11.368 in isolamento domiciliare. Catanzaro 27.445 casi : 218 morti , 21.344 guariti , 75 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5.800 in isolamento domiciliare.

: , , 75 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5.800 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 24.339 casi : 149 morti , 10.767 guariti , 17 in reparto, 13.406 in isolamento domiciliare.

: , , 17 in reparto, 13.406 in isolamento domiciliare. Crotone 20.430 casi : 176 morti , 17.189 guariti , 28 in reparto, 3.037 in isolamento domiciliare.

: , , 28 in reparto, 3.037 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.778 casi: 10 morti, 1.578 guariti , 4 in reparto, 186 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: