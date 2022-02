Coronavirus, oggi in Calabria 6 morti e 904 nuovi casi positivi: il BOLLETTINO

14 Febbraio 2022 16:41

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, lunedì 14 febbraio

Oggi in Calabria ci sono stati 6 morti, 1.180 guariti e 904 nuovi casi di Coronavirus su 5.113 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 17,68 dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

537 nella Provincia di Reggio Calabria

151 nella Provincia di Crotone

136 nella Provincia di Vibo Valentia

60 nella Provincia di Catanzaro

18 nella Provincia di Cosenza

2 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 193.079 persone su 2.144.715 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 9,00%. In Calabria sono stati processati 11,10 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

193.079 casi totali



2.008 morti

145.250 guariti

45.821 attualmente positivi

349 (+6) ricoverati in ospedale ( 0,76% )

( ) 31 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,06 % )

( ) 45.441 (-288 ) in isolamento domiciliare ( 99,17% )

I 193.079 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 78.285 casi : 607 morti , 65.267 guariti , 107 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.291 in isolamento domiciliare.

: , , 107 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.291 in isolamento domiciliare. Cosenza 44.149 casi : 855 morti , 31.992 guariti , 129 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.161 in isolamento domiciliare.

: , , 129 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.161 in isolamento domiciliare. Catanzaro 26.601 casi : 217 morti , 19.544 guariti , 68 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.766 in isolamento domiciliare.

: , , 68 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.766 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 23.004 casi : 148 morti , 10.658 guariti , 14 in reparto, 12.184 in isolamento domiciliare.

: , , 14 in reparto, 12.184 in isolamento domiciliare. Crotone 19.267 casi : 171 morti , 16.212 guariti , 27 in reparto, 2.857 in isolamento domiciliare.

: , , 27 in reparto, 2.857 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.773 casi: 10 morti, 1.577 guariti , 4 in reparto, 182 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: